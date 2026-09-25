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Ligue des nations : Gakpo arrache le 1-1 aux Pays-Bas contre l’Allemagne de Klopp

Les Pays-Bas ont arraché un nul 1-1 contre l’Allemagne jeudi 24 septembre à Amsterdam, lors de la première journée du groupe A2 de la Ligue des nations. Cody Gakpo a égalisé d’une volée dans le temps additionnel, privant Jürgen Klopp d’une victoire pour son premier match à la tête de la sélection allemande.

André Kouagou Assane
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Ligue des nations : Gakpo arrache le 1-1 aux Pays-Bas contre l’Allemagne de Klopp
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Felix Nmecha avait donné l’avantage à l’Allemagne en première période, en reprenant à bout portant une tentative de Karim Adeyemi repoussée dans la surface. Les visiteurs ont conservé cette avance jusqu’à l’intervention tardive de Gakpo.

La rencontre marquait aussi les débuts de Xavi Hernández sur le banc néerlandais. Adeyemi côté allemand, puis Mexx Meerdink pour les Pays-Bas, avaient manqué des occasions d’alourdir le score ou d’égaliser avant le but du joueur de Liverpool.

Dans l’autre match du groupe A2, la Grèce s’est imposée 2-1 en Serbie grâce à une tête de Tasos Douvikas en fin de rencontre. Elle prend seule la tête avec trois points, devant les Pays-Bas et l’Allemagne, qui en comptent un chacun.

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