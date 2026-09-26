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Ligue des nations : Baena et Oyarzabal renversent l’Angleterre, l’Espagne gagne 3-2

L’Espagne a renversé l’Angleterre 3-2, samedi 26 septembre à Wembley, pour son premier match dans le groupe A3 de la Ligue des nations 2026-2027. Menée à la pause, la Roja a fait la différence grâce à deux joueurs sortis du banc.

Léon KABORÉ
Publié le à
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Ligue des nations : Baena et Oyarzabal renversent l’Angleterre, l’Espagne gagne 3-2
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Après une entame favorable aux Espagnols, l’Angleterre a viré en tête à la mi-temps sur le score de 2-1. Harry Kane a aussi laissé passer l’occasion d’alourdir l’écart en envoyant un penalty sur la barre.

Álex Baena a ramené l’Espagne à hauteur en seconde période, avant que Mikel Oyarzabal ne marque le but de la victoire. Ce succès porte à 39 le nombre de matches consécutifs sans défaite de la sélection dirigée par Luis de la Fuente.

Championne du monde et d’Europe, l’Espagne prend trois points dans le groupe A3. Elle recevra la Croatie le 29 septembre, tandis que l’Angleterre se déplacera le même jour en Tchéquie.

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