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Ligue des champions : Feyenoord écope de 74 375 euros, dont 25 000 pour des actes racistes

Feyenoord devra verser 74 375 euros à l’UEFA après plusieurs infractions commises par ses supporters au Camp Nou, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. La commission de contrôle, d’éthique et de discipline a rendu sa décision le 25 septembre 2026.

Christian Mbeumo
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Sur cette somme, 26 375 euros sanctionnent des jets d’objets, 13 000 euros des dégradations et 10 000 euros un message jugé incompatible avec une manifestation sportive. Les 25 000 euros restants concernent des comportements racistes ou discriminatoires.

Le club néerlandais est aussi visé par une réduction de 25 % de son quota de billets pour un match européen à l’extérieur. Cette mesure est assortie d’un sursis.

Les faits se sont produits lors de la défaite 5-1 de Feyenoord à Barcelone, le 9 septembre. Le Barça menait déjà 3-0 à la pause avant de confirmer son succès en seconde période.

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Dans la même série de décisions, le RC Lens a reçu une amende de 15 000 euros pour l’utilisation d’engins pyrotechniques par ses supporters à Prague, lors de sa victoire 3-2 contre le Slavia le 10 septembre. La fermeture du parcage lensois à l’extérieur a été prononcée avec sursis pendant deux ans.

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