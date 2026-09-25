BENIN WEB TV

Ligue des nations : Abu Farchi expulsé pour un geste mimant un tir, Israël cède 3-1 en Autriche

Israël a perdu 3-1 en Autriche, jeudi 24 septembre, pour son entrée en Ligue des nations. Saied Abu Farchi, auteur de l’égalisation à la 55e minute, a été expulsé une minute plus tard après sa célébration.

Geraud Antonio
Publié le à
Europe SportNous Suivre sur Google
Ligue des nations : Abu Farchi expulsé pour un geste mimant un tir, Israël cède 3-1 en Autriche
Publicité
1 min de lecture
Lire en anglais
Google NewsCommenter

Le joueur de 20 ans a retiré le poteau de corner et l’a manipulé comme une arme, dans un geste mimant un tir. Déjà averti quatre minutes auparavant, il a reçu un second carton jaune qui a laissé Israël à dix.

Romano Schmid avait ouvert le score sur penalty à la 43e minute. L’Autriche a repris l’avantage par Phillipp Mwene à la 90e, avant que Sasa Kalajdzic ne porte le score à 3-1 dans le temps additionnel.

Publicité

Articles liés

Ligue des nations : Gakpo arrache le 1-1 aux Pays-Bas contre l’Allemagne de KloppLigue des nations : Gakpo arrache le 1-1 aux Pays-Bas contre l’Allemagne de KloppLigue des nations : Haaland signe un doublé, la Norvège bat le Danemark 3-2Ligue des nations : Haaland signe un doublé, la Norvège bat le Danemark 3-2Serie A : après 11 buts encaissés, l’Udinese recrute David AlabaSerie A : après 11 buts encaissés, l’Udinese recrute David AlabaLa Juventus pourrait perdre Grabara jusqu’à sept moisLa Juventus pourrait perdre Grabara jusqu’à sept mois

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.