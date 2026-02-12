Benin Web TV
Groupes de la Ligue des Nations A 2026-2027 : France, Italie, Espagne, Croatie

Le tirage au sort des poules de la Ligue A pour l’édition 2026-2027 de la Ligue des Nations est désormais connu. Les grandes nations du continent, parmi lesquelles figurent la France, l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne et l’Italie, connaissent désormais leurs adversaires pour la phase de groupes, promettant des rencontres de haut niveau dès l’entame de la compétition.

Football
La France se retrouve dans une poule corsée, opposée à l’Italie, à la Belgique et à la Turquie. Ce groupe réunit des équipes rompu es aux joutes internationales, et la confrontation entre les Bleus et les Transalpins ressort d’ores et déjà comme un rendez-vous attendu de cette édition.

Les autres groupes offrent eux aussi des affiches séduisantes : l’Allemagne, les Pays-Bas, la Serbie et la Grèce composent l’une des poules tandis que l’Espagne croisera la Croatie, l’Angleterre et la République tchèque dans une formation particulièrement relevée. Le Portugal, pour sa part, affrontera le Danemark, la Norvège et le Pays de Galles, avec un duel Portugal–Norvège qui devrait retenir l’attention des observateurs. Le calendrier prévoit la phase de ligue du 24 septembre au 17 novembre 2026, les quarts de finale du 25 au 30 mars 2027, et le Final Four du 9 au 13 juin 2027. Rappel important : les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour la phase à élimination directe.

Répartition des poules

Groupe A1 : France, Italie, Belgique, Turquie

Groupe A2 : Allemagne, Pays-Bas, Serbie, Grèce

Groupe A3 : Espagne, Croatie, Angleterre, République Tchèque

Groupe A4 : Portugal, Danemark, Norvège, Pays de Galles

