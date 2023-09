Ligue des champions: un fan des Magpies poignardé avant Newcastle-AC Milan

-Publicité-

Un supporter des Magpies a été agressé au couteau dans la nuit du lundi à mardi, a-t-on appris auprès de Sky Sports, alors que Newcastle affronte l’AC Milan ce soir en Ligue des champions.

L’incident s’est produit dans la nuit de lundi à mardi à Milan, à quelques heures du match prévu ce mardi entre l’AC Milan et Newcastle, dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions. Eddie McKay, un fan des Magpies, a été poignardé au dos et aux bras après avoir été tombé en tentant de fuir ses agresseurs. Un porte-parole de la police locale a indiqué aux journalistes que « l’incident a eu lieu aux alentours de minuit, alors qu’un groupe de sept ou huit individus a attaqué un ressortissant anglais entre via Segantini et via Gola à Milan ».

Actuellement, Eddie McKay se trouve dans un état stable à l’hôpital, et sa famille prévoit de se rendre à Milan pour le soutenir dans cette épreuve difficile. La fille d’Eddie, Rachel, s’est exprimée sur la situation de son père: « Mon père est dans un état stable mais il est également en état de choc. Il est déçu de manquer le match, mais son principal souhait est que Chaque supporter de Newcastle reste vigilant et en sécurité. Il venait tout juste de subir deux remplacements de genoux, donc il est tombé lorsqu’il a été poursuivi. Mon frère va bien, mais il est choqué d’avoir assisté à cette agression contre notre père. Nous n’avons pas fermé l’œil de la nuit », a-t-elle confié à Sky Sports.

Un porte-parole du club de Newcastle a également réagi à l’incident dans un communiqué relayé par Sky Sports: « Nous sommes profondément préoccupés par les rapports faisant état d’une grave agression contre un de nos supporters à Milan lundi soir, et nous sommes en contact avec les autorités locales pour comprendre les circonstances entourant cet incident. »

Les agresseurs étaient masqués, selon le récit d’Eddie McKay, mais la police ignore si cette attaque est liée au match en lui-même ou à d’autres motivations. L’AC Milan doit accueillir Newcastle ce mardi dans le cadre du premier match du groupe F, prévu à 18h45 (GMT+1). On estime que près de 4000 supporters des Magpies sont attendus à San Siro, en plus des supporters sans billets ayant fait le déplacement. Notons que les deux équipes se trouvent dans le même groupe que le PSG et le Borussia Dortmund, qui s’affronteront ce soir à 20h.

