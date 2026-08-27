Ligue des champions: les 36 équipes de la phase de groupes sont connues

Les 36 équipes engagées en Ligue des champions 2026-2027 sont désormais connues après la fin des barrages. Le tirage au sort de jeudi promet déjà de belles affiches, avec les principaux cadors européens réunis dans le chapeau 1.

Les 36 clubs engagés en phase de groupes de la Ligue des champions 2026-2027 sont désormais connus. Le tirage au sort, prévu jeudi, permettra de déterminer la composition des différentes poules de la compétition. Le tableau s’est définitivement complété mercredi soir, à l’issue des derniers matches de barrages. Au total, 29 équipes avaient obtenu leur qualification directe, tandis que les sept derniers billets ont été attribués à l’issue des tours préliminaires.

Les principaux cadors européens seront bien au rendez-vous. Le chapeau 1 réunira notamment le Paris Saint-Germain, tenant du titre, le Bayern Munich, le Real Madrid, Liverpool, l’Inter Milan, Manchester City, Arsenal, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Avec cette nouvelle formule à 36 équipes, chaque formation disputera une phase de championnat avant les tours à élimination directe. Le tirage au sort de jeudi lancera officiellement cette nouvelle campagne européenne, avec plusieurs affiches très attendues en perspective.

Les clubs qualifiés connaissent désormais leur statut et leur chapeau avant de découvrir leurs adversaires. Le suspense prendra donc fin jeudi avec la composition du calendrier de cette édition 2026-2027.