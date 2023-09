Ligue des champions: le Real Madrid évite le piège berlinois, Jude Bellingham buteur

-Publicité-

Avec un but en toute fin de partie de sa recrue estivale, Jude Bellingham, le Real Madrid a arraché la victoire face à l’Union Berlin (1-0) ce mercredi soir en Ligue des champions.

A l’instar des autres cadors en lice, le Real Madrid démarrera sa campagne en Ligue des champions par une victoire. Les madrilènes ont pris le dessus sur l’Union Berlin ce mercredi soir en première journée du groupe C. Hôtes des Allemands au Santiago Bernabeu, les Merengues se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Un but signé du milieu anglais Jude Bellingham.

Mais que ce fut dur pour les vainqueurs de l’édition 2022. Face à des visiteurs bien regroupés dans leur moitié de terrain, les Madrilènes ont dominé la rencontre et se sont créés plusieurs opportunités. Cependant, la précision leur a fait défaut dans le dernier geste pour trouver le chemin des filets.

Rodrygo et Joselu ont trouvé les montants en seconde période. Il aura fallu les dernières minutes du temps additionnel pour voir Jude Bellingham débloquer la situation, à la suite d’un corner joué rapidement. Une réalisation pas sublime mais suffisante pour permettre au Real de prendre ses trois premiers points dans cette compétition.

Galatasaray 2-2 Copenhague

Dans l’autre rencontre de la soirée, Galatasaray a réussi à décrocher un match nul contre le FC Copenhague (2-2). Elyounoussi (35e) et Goncalves (58e) avaient donné deux buts d’avance à l’équipe danoise, mais les Stambouliotes ont égalisé dans les dernières minutes grâce à Boey (86e) et Tetê (88e), anciens joueurs de Rennes et Lyon. Il n’y a donc pas eu de vainqueur dans ce premier match du groupe A, qui verra le Bayern Munich affronter Manchester United à 20 heures (GMT+1).

