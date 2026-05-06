Ligue des Champions : le PSG se qualifie pour la finale après un nul 1-1 à Munich (6-5 au total)

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié mercredi 6 mai pour la finale de la Ligue des champions en arrachant un nul 1-1 à l’Allianz Arena face au Bayern Munich en demi-finale retour, après sa victoire 5-4 au Parc des Princes le 28 avril. Le score cumulé de 6-5 envoie le club parisien, tenant du titre, disputer sa deuxième finale consécutive le 30 mai face à Arsenal, vainqueur de l’ Atlético Madrid (1-1, 1-0).

Le PSG a pris l’avantage à froid. Dès la 3e minute, Khvicha Kvaratskhelia a lancé Ousmane Dembélé en profondeur, et l’ailier français a trompé Manuel Neuer d’une frappe croisée. Ce but précoce plaçait le Bayern dans l’obligation de marquer au moins cinq buts pour se qualifier, une hypothèse qui ne s’est jamais matérialisée.

Le Bayern a dominé la possession (62 % contre 38 %) et multiplié les tentatives sans parvenir à trouver la faille pendant près de 90 minutes. Michael Olise, Jamal Musiala et Luis Diaz ont tenté leur chance sans inquiéter véritablement le gardien russe Matvey Safonov, auteur de six arrêts. Le PSG, regroupé et compact, a laissé le ballon au Bayern tout en se montrant dangereux en contre, notamment par Désiré Doué et Kvaratskhelia, qui a raté le break après un sombrero dans la surface.

Kane égalise dans le temps additionnel

Harry Kane a sauvé l’honneur du Bayern à la 90e+4, trop tard pour relancer le suspense. L’attaquant anglais termine la double confrontation avec trois buts (un penalty à l’aller, un but dans le jeu à l’aller, un en fin de match retour), mais son équipe paie les quatre buts encaissés au Parc des Princes.

Les deux équipes ont cumulé 15 tirs chacune, mais le PSG a été plus précis avec huit frappes cadrées contre cinq pour le Bayern. Cinq cartons jaunes ont été distribués (trois pour le PSG, deux pour le Bayern), aucun rouge.

Le PSG, champion d’Europe en titre, atteint sa troisième finale de Ligue des champions après 2020 et 2025. Son parcours cette saison résume une efficacité offensive rare : élimination de l’AS Monaco en barrages (3-2, 2-2), de Chelsea en huitièmes (5-2, 3-0), de Liverpool en quarts (2-0, 2-0) et du Bayern en demies (5-4, 1-1). L’entraîneur Luis Enrique enregistre sa 50e victoire en Ligue des champions en tant que coach, en 77 matchs.

Le Bayern, déjà sacré champion d’Allemagne avec 15 points d’avance sur le Borussia Dortmund, échoue en demi-finale pour la deuxième saison consécutive après son élimination par le Real Madrid en 2025.

La finale le 30 mai

Le PSG retrouvera Arsenal en finale le samedi 30 mai. Les Gunners ont éliminé l’Atlético Madrid (1-1 à l’extérieur, 1-0 mardi soir à l’Emirates Stadium). Ce sera la première finale de Ligue des champions d’Arsenal depuis 2006, quand le club londonien avait été battu 2-1 par le FC Barcelone au Stade de France — un match auquel avait participé le futur international ivoirien Emmanuel Eboué.