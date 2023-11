Ligue des champions: le président du Borussia Dortmund fracasse le PSG

Le président du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a dézingué le PSG et Newcastle qu’il considère comme des clubs-Etats, alors que l’écurie allemande affronte l’AC Milan ce mardi en Ligue des champions.

En tête de la poule F, le Borussia Dortmund affronte l’AC Milan ce mardi, à l’occasion de la cinquième journée des phases de groupe de la Ligue des champions. Un match décisif pour les Allemands où la victoire les rapprocherait de la qualification en huitième de finale dans ce groupe composé également du PSG et de Newcastle.

Lors d’une Assemblée générale du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, le président du club, a taclé les deux clubs de son groupe, qu’il considère comme des clubs-États.

«Dans ce groupe monstrueux, nous sommes actuellement en tête. Je ne m’attendais pas à ça après avoir vu le tirage au sort à Monaco. Nous ne jouons plus contre des clubs de football, mais contre des États. Nous jouons contre le Qatar, qui est le principal propriétaire du PSG, et contre l’Arabie saoudite, qui est le principal actionnaire de Newcastle. Néanmoins, nous occupons la première place, mais je sais que c’est un groupe très fragile et que ça peut changer lors de la prochaine journée», a-t-il lâché. Les deux clubs apprécieront.