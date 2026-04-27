Ligue des champions: le groupe du PSG pour affronter le Bayern

Vincent Kompany a retenu 20 joueurs pour la demi-finale aller de Ligue des champions face au PSG. Malgré plusieurs absences notables, le Bayern Munich pourra s’appuyer sur ses cadres pour tenter de frapper fort au Parc des Princes.

Le Bayern Munich est prêt pour le grand rendez-vous. À la veille de la demi-finale aller de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, le club bavarois a dévoilé un groupe de 20 joueurs pour le déplacement au Parc des Princes. Sans surprise, Vincent Kompany pourra s’appuyer sur ses cadres. Le capitaine Manuel Neuer est bien présent, tout comme Joshua Kimmich et l’incontournable Harry Kane. L’attaque bavaroise comptera également sur Luis Díaz pour tenter de faire vaciller la défense parisienne.

Les internationaux français Michael Olise et Dayot Upamecano sont eux aussi du voyage, au même titre que deux jeunes promesses du club, Deniz Ofli et Filip Pavic, appelés à goûter à l’atmosphère des grands soirs européens. Tout n’est cependant pas parfait pour les Munichois, contraints de composer avec plusieurs absences notables. Raphaël Guerreiro et Serge Gnabry manqueront notamment à l’appel en raison de blessures, tout comme Lennart Karl et Tom Bischof. À l’inverse, la présence de Sven Ulreich, un temps incertaine, constitue une bonne nouvelle pour le staff allemand.

Le groupe du Bayern Munich:

⭐️ 𝑨𝒖𝒇 𝒏𝒂𝒄𝒉 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔! 🔴⚪️



Mit diesem Kader reisen wir zum Halbfinal-Hinspiel! 🔥 pic.twitter.com/LyQvgXp7VK — FC Bayern München (@FCBayern) April 27, 2026





