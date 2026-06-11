Supercoupe d’Europe: la nomination d’Omar Artan saluée par la CAF

La nomination d’Omar Artan pour la prochaine Supercoupe de l’UEFA continue de susciter de nombreuses réactions sur la scène africaine. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, y voit une reconnaissance majeure du talent de l’arbitre somalien et un motif de fierté pour tout le continent.

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a salué la nomination de l’arbitre somalien Omar Artan pour officier lors de la prochaine Supercoupe de l’UEFA, qualifiant cette désignation de source de fierté pour la Somalie et pour l’ensemble du continent africain. Récemment retenu pour diriger cette affiche européenne prestigieuse entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, programmée à Salzbourg, Artan s’était auparavant vu contraint de renoncer à la Coupe du monde de la FIFA 2026, après avoir été refoulé à son entrée sur le territoire américain.

Dans un communiqué, le dirigeant sud-africain a mis en avant le parcours et le niveau de l’officiel somalien, estimant que ses récentes distinctions illustrent la reconnaissance internationale dont il bénéficie. « Omar Artan a fait la fierté de la Somalie et de l’ensemble du continent africain, a déclaré Motsepe. Son titre d’arbitre africain de l’année 2025 décerné par la CAF, ainsi que sa sélection pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, témoignent de son talent de classe mondiale et du respect qu’il inspire à l’échelle internationale. »

Patrice Motsepe a également tenu à remercier le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, pour son rôle dans cette nomination à la Supercoupe. « Je suis reconnaissant à mon ami Aleksander Čeferin de lui avoir offert cette opportunité d’officier lors de la Supercoupe de l’UEFA 2026 », a-t-il ajouté. « C’est un grand honneur pour Omar Artan et pour les arbitres africains, et un bel exemple de la manière dont le football unit l’Afrique, l’Europe et le monde. » Cette nomination intervient dans un contexte de forte reconnaissance autour de l’arbitre somalien, porté par de nombreux soutiens après sa mésaventure lors du Mondial, et confirme son statut grandissant parmi les officiels les plus respectés du continent.