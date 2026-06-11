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Mondial 2026: les compos officielles de Mexique – Afrique du Sud

La Coupe du monde 2026 a débuté ce jeudi avec le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Romaric Déguénon
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Football
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Mondial 2026: les compos officielles de Mexique – Afrique du Sud
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La Coupe du monde 2026 a officiellement pris son envol ce jeudi avec une affiche inaugurale déjà très attendue entre le Mexique, l’un des pays hôtes, et l’Afrique du Sud. Dans une ambiance de grande compétition, les deux sélections ont dévoilé des choix tactiques forts pour ce premier rendez-vous du tournoi.

Côté mexicain, le sélectionneur a opté pour un 4-1-4-1 équilibré, avec Raúl Rangel dans les buts. La ligne défensive est composée de Reyes, Montes, Vásquez et Gallardo, tandis que Lira occupe le rôle de sentinelle. Plus haut, Fidalgo et Alvarado sont chargés d’alimenter une attaque menée par Raúl Jiménez, épaulé par Quiñones et Gutiérrez.

En face, l’Afrique du Sud s’est présentée en 3-5-2, avec Williams dans les cages. La défense à trois est complétée par Modiba, Sibisi et Okon, soutenus par Mudau et un milieu dense articulé autour de Adams, Sithole et Mokoena. En attaque, Foster est associé à Rayners pour tenter de bousculer le bloc mexicain dès l’entame du tournoi.

Les compositions officielles

Mexique : Rangel – Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo – Lira – Gutierrez, Alvarado, Fidalgo, Quinones – Jimenez

Afrique du Sud : Williams – Sibisi, Okon, Mbokazi – Mudau, Mokoena, Sithole, Adams, Modiba – Rayners, Foster



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