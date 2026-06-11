CDM 2026: refoulé des Etats-Unis, le somalien Omar Artan désigné pour arbitrer PSG – Aston Villa en Supercoupe d’Europe

Refoulé à son arrivée aux États-Unis alors qu’il devait officier lors de la prochaine Coupe du monde, Omar Artan a reçu un accueil triomphal à son retour en Somalie. Une marque de soutien forte pour l’arbitre de 34 ans, dont la réputation continue de grandir sur la scène internationale avec sa désignation pour officier le choc entre le PSG et Aston Villa en Supercoupe d’Europe.

Le destin d’Omar Artan a pris une tournure inattendue ces derniers jours. Empêché d’entrer sur le territoire américain alors qu’il figurait parmi les arbitres retenus pour la Coupe du monde 2026, l’officiel somalien a retrouvé son pays avec le soutien massif de ses compatriotes. À son arrivée à Mogadiscio, l’arbitre de 34 ans a été accueilli en héros. Une ferveur populaire qui s’est prolongée dans les tribunes d’un stade de la capitale, où les supporters lui ont réservé une longue standing ovation avant une rencontre du championnat national. Un hommage appuyé à celui qui est devenu l’un des symboles de la réussite du football somalien.

Cette vague de soutien intervient dans un contexte particulier. Récompensé du titre de meilleur arbitre africain de l’année 2025 par la Confédération africaine de football, Artan continue en effet de voir sa cote grimper sur la scène internationale. La preuve : l’UEFA lui a confié la direction de la prochaine Supercoupe d’Europe. Une désignation prestigieuse pour une affiche qui opposera le Paris Saint-Germain, récent vainqueur de la Ligue des champions, à Aston Villa, sacré en Ligue Europa. Le rendez-vous est fixé au 12 août prochain à Salzbourg. De quoi transformer une déconvenue administrative en nouvelle étape d’une carrière qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

🏆 Referee announced for 2026 #SuperCup!



We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg. — UEFA (@UEFA) June 11, 2026





