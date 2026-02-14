Ligue 2 J23 : Reims et Le Mans prêts à reprendre la 2e place au Red Star
Vendredi soir au stade Bauer, le Red Star a décroché une victoire sur Nancy (2-1) grâce à un but tardif signé Khaoui, résultat qui propulse l’équipe audonienne à la deuxième place du classement de Ligue 2.
Vendredi soir au stade Bauer, le Red Star a décroché une victoire sur Nancy (2-1) grâce à un but tardif signé Khaoui, résultat qui propulse l’équipe audonienne à la deuxième place du classement de Ligue 2.
Cette montée met la formation francilienne sous les projecteurs et relance la lutte pour les premières places : Reims et Le Mans, chacun relégué d’un point, ont l’occasion de reprendre le dessus dès leur rencontre programmée en début d’après-midi.
Reims, actuellement troisième, espère effacer le souvenir de sa lourde défaite au match aller en Champagne (4-2 face à Grenoble) et ambitionne de redresser la barre au Stade des Alpes, terrain où il tentera de prendre sa revanche.
Programme et enjeux de la 23e journée
Promu installé en haut du classement à la quatrième place, Le Mans se déplace dans l’Hérault pour défier Montpellier à La Mosson, une affiche qui peut confirmer sa bonne série ou au contraire freiner son ascension. Plus tard dans la soirée, l’AS Saint-Étienne, sixième, se rend en Bretagne pour affronter Guingamp (9e) à 20h : les Stéphanois sont condamnés à l’emporter s’ils veulent recoller au groupe de tête et conserver leurs ambitions pour la suite du championnat.