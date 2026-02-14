Ligue 2 J23 : Reims et Le Mans prêts à reprendre la 2e place au Red Star

Vendredi soir au stade Bauer, le Red Star a décroché une victoire sur Nancy (2-1) grâce à un but tardif signé Khaoui, résultat qui propulse l’équipe audonienne à la deuxième place du classement de Ligue 2.

Cette montée met la formation francilienne sous les projecteurs et relance la lutte pour les premières places : Reims et Le Mans, chacun relégué d’un point, ont l’occasion de reprendre le dessus dès leur rencontre programmée en début d’après-midi.

Reims, actuellement troisième, espère effacer le souvenir de sa lourde défaite au match aller en Champagne (4-2 face à Grenoble) et ambitionne de redresser la barre au Stade des Alpes, terrain où il tentera de prendre sa revanche.

Programme et enjeux de la 23e journée