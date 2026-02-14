Benin Web TV
Ligue 2 J23 : Reims et Le Mans prêts à reprendre la 2e place au Red Star

Vendredi soir au stade Bauer, le Red Star a décroché une victoire sur Nancy (2-1) grâce à un but tardif signé Khaoui, résultat qui propulse l’équipe audonienne à la deuxième place du classement de Ligue 2.

Football
Cette montée met la formation francilienne sous les projecteurs et relance la lutte pour les premières places : Reims et Le Mans, chacun relégué d’un point, ont l’occasion de reprendre le dessus dès leur rencontre programmée en début d’après-midi.

Reims, actuellement troisième, espère effacer le souvenir de sa lourde défaite au match aller en Champagne (4-2 face à Grenoble) et ambitionne de redresser la barre au Stade des Alpes, terrain où il tentera de prendre sa revanche.

Publicité

Programme et enjeux de la 23e journée

Promu installé en haut du classement à la quatrième place, Le Mans se déplace dans l’Hérault pour défier Montpellier à La Mosson, une affiche qui peut confirmer sa bonne série ou au contraire freiner son ascension. Plus tard dans la soirée, l’AS Saint-Étienne, sixième, se rend en Bretagne pour affronter Guingamp (9e) à 20h : les Stéphanois sont condamnés à l’emporter s’ils veulent recoller au groupe de tête et conserver leurs ambitions pour la suite du championnat.

