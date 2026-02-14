Ligue 2 J23 : compositions de Grenoble-Reims et Montpellier-Le Mans

La 23e journée de Ligue 2 se poursuit ce samedi, après le multiplex programmé vendredi soir, avec trois affiches au menu.

La 23e journée de Ligue 2 se poursuit ce samedi, après le multiplex programmé vendredi soir, avec trois affiches au menu.

Le coup d’envoi des deux rencontres principales est prévu à 14 h : le Stade de Reims, troisième au classement, se déplace en Isère pour y affronter Grenoble, pendant que Le Mans (4e) rend visite à Montpellier dans l’Hérault. Les Champenois et les Manceaux pointent à un point du Red Star (2e) et à deux longueurs du leader Troyes, qui clôturera la journée lundi face au SC Bastia, lanterne rouge, en Corse.

Avant le départ des rencontres, les entraîneurs ont communiqué leurs compositions de départ.

Publicité

Les équipes :

Grenoble aligne en titulaire le gardien Diop ; la ligne défensive est composée de Delos, Mouyokolo, Vidal et Xantippe ; au milieu se retrouveront Djitte, Benet, Bernadou et Diaby ; l’attaque sera formée par Mouazan et Lallias.

Reims présente Jaouen dans les buts ; en défense Akieme, Kotte, Kone et Busi ; Leoni et Gbane occuperont le cœur du jeu ; Nakamura, Finn et Benhattab animeront la création offensive, avec Bojang en pointe.

Montpellier débutera avec Ngapandouetnbu dans la cage ; la défense sera assurée par Everson, Sainte-Luce, Laporte et Tchato ; Jullien, Pays et Chennahi composeront le milieu ; Issoufou, Mendy et Mbuku formeront le trio offensif.

Publicité