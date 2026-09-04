L’OL s’impose face à Auxerre et prend provisoirement les commandes de la Ligue 1

L’Olympique Lyonnais s’est imposé 3-1 face à Auxerre, vendredi 4 septembre 2026 au Groupama Stadium, à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Portée par les buts de ses deux recrues Felix Bacher et Zachary Athekame, complétés par un but et une passe décisive d’Ernest Nuamah, l’équipe de Paulo Fonseca signe une troisième victoire en trois journées et prend provisoirement la tête du championnat.

Ce succès marque la réaction attendue après une semaine plus difficile, marquée par le match nul concédé face au Havre et l’élimination européenne face à Fenerbahçe. Privé de plusieurs joueurs offensifs, Paulo Fonseca avait aligné son équipe dans un 4-4-2 en losange, avec Pavel Šulc positionné derrière le duo formé par Loïs Openda et Ernest Nuamah.

Bacher a ouvert le score de la tête à la 28e minute, sur un corner tiré par Nuamah. Trois minutes plus tard, Athekame a doublé la mise d’une frappe du droit à l’entrée de la surface, après un service d’Openda. Auxerre a réduit l’écart par Cameron Archer, à la 42e minute, sur une action initiée par Danny Namaso. Un but d’Openda a par ailleurs été refusé pour hors-jeu après intervention de l’arbitrage vidéo.

Au retour des vestiaires, Nuamah a inscrit le troisième but lyonnais à la 53e minute, servi par Šulc après avoir lui-même offert le premier but à Bacher. Il s’agit de son premier but avec l’OL depuis mars 2025, après une rupture des ligaments croisés qui l’avait tenu longuement éloigné des terrains.

Lyon consolide sa dynamique, Auxerre toujours sans point

Le gardien slovaque Dominik Greif a multiplié les arrêts en seconde période pour préserver l’avance lyonnaise. Auxerre a manqué une occasion nette en fin de match, à la 89e minute, lorsque Boudache a trouvé la barre transversale sans parvenir à réduire davantage l’écart.

Avec sept points pris en trois journées, l’Olympique Lyonnais occupe provisoirement la première place du classement, avant la tenue des autres rencontres de la journée. Auxerre, battu pour la troisième fois consécutive, reste sans le moindre point et occupe la dernière place du championnat.