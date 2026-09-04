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Ligue des champions: la liste du Real Madrid dévoilée

Le Real Madrid a dévoilé son groupe pour la Ligue des champions 2026-2027, avec une première affiche de prestige face à l’Inter Milan au Santiago-Bernabéu. La principale surprise vient de l’absence de Ferland Mendy, non inscrit pour la compétition malgré la présence d’Eder Militão et de Rodrygo, actuellement blessés.

Romaric Déguénon
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Football
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Ligue des champions: la liste du Real Madrid dévoilée
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Le Real Madrid a communiqué sa liste de joueurs retenus pour disputer la Ligue des champions 2026-2027. Blessé depuis plusieurs mois, Ferland Mendy ne figure pas parmi les joueurs inscrits pour la première phase de la compétition. Le club espagnol lancera sa campagne européenne mardi 8 septembre avec un choc au stade Santiago-Bernabéu face à l’Inter Milan. Les hommes de José Mourinho auront ensuite plusieurs rendez-vous majeurs à négocier, notamment contre l’AS Roma, Leipzig et Arsenal. Le calendrier prévoit également des confrontations avec l’AEK Athènes, le PSV Eindhoven, le LASK et le Shakhtar Donetsk. Les champions d’Espagne disputeront quatre rencontres à domicile et autant à l’extérieur lors de cette première phase.

Mendy, la principale surprise

La non-inscription de Ferland Mendy constitue la principale surprise de cette liste. Le latéral français, toujours éloigné des terrains après sa blessure contractée en fin de saison dernière, n’a pas été retenu pour la compétition européenne. Une décision qui interpelle d’autant plus que plusieurs joueurs actuellement indisponibles, à l’image d’Eder Militão et de Rodrygo, apparaissent bien dans le groupe transmis à l’UEFA.

Pour le reste, José Mourinho a conservé l’essentiel de son effectif. Le technicien portugais pourra également s’appuyer sur un contingent de jeunes issus du Castilla, onze éléments ayant été inscrits sur la liste B. Parmi eux figure Sergio Martínez, dernière recrue du club, qui portera le numéro 38. Le jeune joueur a déjà été intégré au groupe professionnel et pourrait être appelé pour la rencontre de championnat prévue ce vendredi contre le Betis.

La liste du Real Madrid

Gardiens : Courtois, Lunin, Sergio Mestre, Javi Navarro.

Défenseurs : Asencio, Militão, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries, Fortea, Joan Martínez, Mario Rivas.

Milieux : Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Güler, Bernardo, Diomande, Thiago, Cestero, Villalba, Gabriel Valero, Sergio Martínez.

Attaquants : Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Espi, Brahim Diaz, Yáñez.

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