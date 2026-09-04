Ligue 1 : Le Paris Saint-Germain défie le leader monégasque pour sa grande rentrée au Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain accueille l’AS Monaco ce vendredi 4 septembre 2026 sur la pelouse du Parc des Princes, dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Cette affiche oppose deux prétendants majeurs aux sommets nationaux dans une arène parisienne prête pour ce premier grand choc de la saison entre cadors du championnat de France.

Cette confrontation marque la toute première apparition de la saison des Parisiens devant leur public en championnat. Les hommes de la capitale ont en effet débuté leur exercice par deux déplacements consécutifs sans réussir à s’imposer, concédant deux matches nuls prolifiques sur le même score, d’abord face au Stade Rennais (2-2) puis sur le terrain de Lille (2-2).

À l’occasion de cette première réception officielle, le club parisien défend une série d’invincibilité particulièrement notable lors de son match inaugural de la saison au Parc des Princes. Le champion en titre n’a plus connu le moindre revers lors de sa toute première rencontre de championnat à domicile depuis l’exercice 2020-2021.

Sur cette période de rentrées sans la moindre défaite devant ses supporters, le bilan du club francilien est impressionnant avec quatre victoires et un seul résultat nul. Les Parisiens s’étaient défaits avec autorité de Strasbourg (4-2), de Montpellier à deux reprises (5-2 puis 6-0) et d’Angers (1-0), ne lâchant des points que face à Lorient (0-0) en 2023.

L’AS Monaco arrive lancée avec le fauteuil de leader

Le défi s’annonce néanmoins de taille face à une équipe de l’AS Monaco qui se présente dans la capitale dans la peau du leader du championnat. Auteurs d’une entame irréprochable, les joueurs de la Principauté affichent un plein de confiance grâce à leurs deux succès obtenus contre Le Havre (1-0) et face à Marseille (2-0).