Arsenal: Mikel Arteta fait le point sur les blessés avant Chelsea
À deux jours du choc face à Chelsea, Mikel Arteta peut compter sur un groupe quasiment au complet pour tenter de prolonger le sans-faute d’Arsenal en Premier League.
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Football
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Mikel Arteta ne déplore aucun nouveau blessé avant la réception de Chelsea, dimanche, dans le cadre de la Premier League. Les Gunners, auteurs d’un début de saison parfait, tenteront de poursuivre leur série victorieuse à l’occasion de ce derby londonien très attendu.
En conférence de presse, l’entraîneur d’Arsenal a toutefois confirmé que Bruno Guimarães avait été touché lors de la victoire face à Aston Villa (1-0). Le milieu de terrain brésilien devrait néanmoins être suffisamment remis pour tenir sa place contre les Blues.
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