Discipline européenne : Mattéo Guendouzi, Antonio Ferreira et leurs clubs lourdement sanctionnés par l’UEFA

L’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA (CEDB) a lourdement sanctionné le milieu de terrain de Fenerbahçe, Mattéo Guendouzi. Le joueur français s’est vu infliger quatre matches de suspension de compétitions européennes, dont deux avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve d’un an. Cette mesure disciplinaire est complétée par une amende de 50 000 euros retenue contre lui pour des insultes et des provocations directes envers les spectateurs.

Sur le plan sportif, cette décision handicape immédiatement l’écurie turque sur la scène continentale. En application de cette sanction ferme de deux rencontres, l’international tricolore est officiellement privé des deux premières affiches de Fenerbahçe en Ligue des champions. Il manquera ainsi les chocs programmés contre les Italiens de l’AS Roma puis face aux Anglais d’Aston Villa.

Les décisions de la CEDB touchent également un autre cadre de l’effectif stambouliote. L’attaquant anglais Mason Greenwood a été condamné à une amende de 30 000 euros ainsi qu’à un match de suspension avec sursis pendant un an. L’instance européenne a motivé ce verdict par un manquement caractérisé aux règles élémentaires de bonne conduite lors des rencontres continentales.

Dans le camp adverse, le staff technique de l’Olympique Lyonnais a lui aussi été rattrapé par les événements houleux d’après-match. L’entraîneur des gardiens de la formation rhodanienne, Antonio Ferreira, a écopé de cinq matches de suspension européenne, dont deux avec sursis. La commission disciplinaire a retenu à sa charge une agression grave survenue durant les altercations constatées au coup de sifflet final.

De lourdes sanctions financières contre Fenerbahçe et l’OL

Enfin, l’UEFA a ciblé la responsabilité organisationnelle des deux formations en raison du comportement de leurs supporters. Les deux clubs ont été sanctionnés financièrement pour des incidents constatés en tribunes ainsi que pour l’usage répété d’engins pyrotechniques. La commission a ainsi infligé une amende de 95 000 euros à Fenerbahçe, tandis que la pénalité s’élève à 108 500 euros pour l’Olympique Lyonnais.