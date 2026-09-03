Lille veut poursuivre son bon début de saison à Toulouse

Le LOSC Lille se déplace ce jeudi 3 septembre au Stadium de Toulouse pour affronter le Toulouse FC, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. La rencontre, initialement programmée un vendredi, a été avancée au jeudi soir pour tenir compte des engagements européens du club nordiste.

Toulouse a débuté son championnat par une défaite à domicile face à Lyon (0-2), avant d’arracher le match nul sur la pelouse de Brest (2-2). Avec un seul point pris en deux journées et une seizième place provisoire, les Violets espèrent profiter de cette première réception de la saison pour décrocher leur premier succès, en s’appuyant notamment sur plusieurs recrues intégrées cet été.

Lille, de son côté, a mieux démarré la saison. Les Dogues se sont d’abord imposés à Angers (2-0), avant de partager les points avec le Paris Saint-Germain (2-2), au terme d’une rencontre où ils avaient compté deux buts d’avance. Avec quatre points, le LOSC reste invaincu après ses deux premières sorties.

Les Lillois abordent donc cette affiche avec une dynamique plus favorable, à quelques jours de leurs échéances européennes. Toulouse, de son côté, compte sur le soutien de son public pour leur compliquer la tâche et transformer ses bonnes intentions en premier succès de la saison.