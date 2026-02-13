Ligue 1 J22 : Brice Samba et Ousmane Dembélé réagissent après Rennes-PSG

Au Roazhon Park, Rennes a pris le dessus sur le Paris Saint-Germain en s’imposant 3-1 ce soir, une prestation qui a montré la supériorité locale lors de cette rencontre.

De retour dans les cages, Brice Samba a multiplié les interventions importantes et a savouré ce résultat. Il a expliqué que, après les événements de la semaine passée, ce succès constituait une forme de revanche personnelle, et a insisté sur le fait que la meilleure réponse se manifeste par les performances collectives sur le terrain. Il a par ailleurs salué la qualité de l’adversaire et souligné l’importance d’avoir livré une rencontre solide en vue de la suite de la saison.

Du côté parisien, Ousmane Dembélé, seul buteur de son équipe, n’a pas caché sa déception. Il a regretté l’entame manquée des siens et a estimé que Rennes avait parfaitement réussi son match. Le Français a appelél’équipe à retrouver davantage d’engagement et à placer l’intérêt du club avant les initiatives individuelles, rappelant que la réussite passe par un état d’esprit collectif similaire à celui observé la saison précédente. Il a enfin pointé l’urgence de ce regain de conscience avant le barrage aller de la Ligue des champions, programmé mardi face à Monaco.

