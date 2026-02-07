Benin Web TV
LIVE

Ligue 1 J21 : Strasbourg annonce la longue absence d’Emmanuel Emegha

Le RC Strasbourg se déplacera demain en Normandie pour défier Le Havre AC au Stade Océane, mais l’équipe alsacienne devra composer sans l’une de ses options offensives. L’attaquant néerlandais Emmanuel Emegha ne fera pas le voyage et manquera les prochaines rencontres.

Le · MàJ le
Football
55vues
Ligue 1 J21 : Strasbourg annonce la longue absence d’Emmanuel Emegha
Publicité
1 min de lecture
Google News

Le RC Strasbourg se déplacera demain en Normandie pour défier Le Havre AC au Stade Océane, mais l’équipe alsacienne devra composer sans l’une de ses options offensives. L’attaquant néerlandais Emmanuel Emegha ne fera pas le voyage et manquera les prochaines rencontres.

Le joueur de 23 ans, qui revenait d’une blessure à la cuisse après une pause de trois semaines en décembre, a souffert d’une rechute. Cette mauvaise nouvelle a été confirmée samedi en conférence de presse par l’entraîneur Gary O’Neil, qui a précisé que l’atteinte se situe au même endroit que la précédente.

Sur la saison, Emegha n’a disputé que 11 rencontres toutes compétitions confondues, dont 7 en Ligue 1. Selon le staff strasbourgeois, son indisponibilité va s’étendre sur plusieurs semaines — environ deux mois — privant ainsi l’équipe d’une alternative en pointe et forçant l’encadrement à revoir ses options offensives pour les échéances à venir.

Publicité

Articles liés

LaLiga J23 : le Barça bat Majorque et reste leaderPremier League : El Hadji Malick Diouf passeur décisif pour West Ham contre BurnleyBundesliga J21 : Dortmund et Mayence s’imposent, Stuttgart battu par St. PauliLDC CAF J5 : comment suivre AS FAR – Young Africans
Merci pour votre lecture — publicité