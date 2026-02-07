Ligue 1 J21 : Strasbourg annonce la longue absence d’Emmanuel Emegha

Le RC Strasbourg se déplacera demain en Normandie pour défier Le Havre AC au Stade Océane, mais l’équipe alsacienne devra composer sans l’une de ses options offensives. L’attaquant néerlandais Emmanuel Emegha ne fera pas le voyage et manquera les prochaines rencontres.

Le joueur de 23 ans, qui revenait d’une blessure à la cuisse après une pause de trois semaines en décembre, a souffert d’une rechute. Cette mauvaise nouvelle a été confirmée samedi en conférence de presse par l’entraîneur Gary O’Neil, qui a précisé que l’atteinte se situe au même endroit que la précédente.

Sur la saison, Emegha n’a disputé que 11 rencontres toutes compétitions confondues, dont 7 en Ligue 1. Selon le staff strasbourgeois, son indisponibilité va s’étendre sur plusieurs semaines — environ deux mois — privant ainsi l’équipe d’une alternative en pointe et forçant l’encadrement à revoir ses options offensives pour les échéances à venir.