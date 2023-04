Ligue 1: grâce à un doublé de Mbappé, le PSG domine Angers

-Publicité-

Le PSG a battu Angers (2-1) ce vendredi soir, à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Kylian Mbappé a inscrit les deux buts de son équipe.

En ouverture de la 32e journée du championnat français ce vendredi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de la lanterne rouge Angers, pour tenter de confirmer sa bonne forme du moment. Les hommes de Christophe Galtier n’ont pas tremblé, surtout en première période, pour décrocher une victoire importante sur le score de 2-1.

La rencontre débutait avec une forte intensité et évidemment une domination parisienne. Mais la première occasion du match était pour les Angevins qui manquaient de réussite. Dans la foulée, le PSG ouvrait la marque, sur une réalisation de Kylian Mbappé, après une ouverture de Lionel Messi et la remise de Bernat (0-1, 9e). Bien lancés, les hommes de Christophe Galtier faisaient le break avant la demi-heure de jeu.

Sur un long ballon de Messi dans le dos de la défense, Mbappé inscrivait un doublé (0-2, 26e), marquant au passage son 22e but en Ligue 1 cette saison pour creuser l’écart en tête du classement des buteurs. La pause survenait sur cet écart de deux buts. Au retour des vestiaires, le PSG activait le mode gestion, et il n’y avait plus grande chose à se mettre sous la dent. Angers réduisait bien la marque en toute fin de partie, sur une reprise de Thioub, étrangement seul (1-2, 88e), mais pas suffisant pour relancer le match.

Sans forcer, avec une prestation terne en deuxième période, le PSG s’impose donc sur le score de 2-1 à Angers et en profite pour prendre 11 points d’avance sur l’OM. Les Parisiens foncent tout droit vers un nouveau titre de champion de France, pour sauver une saison déjà ratée.

