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Liga : le Real Madrid bat la Real Sociedad 4-1 dans le match reprogrammé de la 1re journée

Le Real Madrid a battu la Real Sociedad 4-1 mercredi 26 août 2026 au Santiago Bernabéu, dans le match reprogrammé de la 1re journée de Liga espagnole.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Liga : le Real Madrid bat la Real Sociedad 4-1 dans le match reprogrammé de la 1re journée
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Le coup d’envoi avait été fixé à 21h00 en Espagne, soit 19h00 GMT. Le club madrilène avait expliqué ce décalage par la présence de plusieurs de ses joueurs au Mondial.

Pour l’Espagne, les informations officielles de diffusion mentionnaient Movistar LALIGA. La rencontre ne pouvait donc pas être présentée uniformément pour tous les marchés à partir d’un seul opérateur.

Les diffuseurs variaient selon les territoires. TyC Sports mentionnait par exemple ESPN et Disney+ Premium pour son marché de référence.

La note officielle publiée par le Real Madrid le 14 juillet 2026 présentait déjà cette affiche comme le match reprogrammé de la première journée, bien avant le coup d’envoi du 26 août.

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