Liga: le duel est lancé entre Robert Lewandowski et Karim Benzema

Sans doute les deux plus grandes stars de la Liga édition 2022-20223, Robert Lewandowski et Karim Benzema vont se battre pour le titre de pichichi cette saison. Et le duel est déjà lancé entre les deux goleadors.

Recrue phare de l’été du côté du FC Barcelone, Robert Lewandowski est prêt à marcher sur le championnat espagnol comme il l’a fait pendant des années en Bundesliga. Et le buteur polonais n’a pas mis longtemps à s’acclimater à la Liga. Après un premier match sans but contre le Rayo Vallecano, lors de la première journée, le polonais a enchainé deux doublés notamment contre la Real Sociedad et le Real Valladolid . Avec ses quatre buts, l’ancien Bavarois pointe actuellement à la première place du classement des buteurs du championnat.

Même si la saison est encore longue, Robert Lewandowski semble bien parti pour décrocher le premier titre de pichichi de sa carrière. Et le polonais pourra compter sur une équipe Barcelonaise en feu lors de ce début de saison. Notamment porté par un grand Ousmane Dembélé, auteur de deux passes décisives dimanche dernier, l’attaque du Barça a déjà inscrit 8 buts en seulement trois journées de championnat. Entouré d’autres joueurs très talentueux comme Pedri, Raphinha ou encore Gavi, Lewy devrait empiler les buts d’ici la fin de la saison. Mais sur son chemin pour être meilleur buteur de Liga, se trouve un obstacle de poids: Karim Benzema.

Benzema toujours au top

Métamorphosé depuis le départ de Cristiano Ronaldo, KB9 a enchaîné les buts en Liga, décrochant le titre de pichichi la saison dernière avec 27 buts inscrits. Au début de ce nouvel exercice, l’international Français compte déjà 3 réalisations dont un magnifique doublé dimanche dernier pour offrir la victoire au Real Madrid sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (1-3). Pichichi seulement pour la première fois de sa carrière en Liga, lors du dernier exercice, KB9 ne compte certainement pas laisser aussi facilement son trône.

Et, tout comme Lewandowski, le “Nueve” est également très bien entouré. De Vinicius Jr, à Rodrygo, en passant par Luka Modric ou encore Toni Kroos, l’international français peut compter sur des coéquipiers de choix pour aller chercher, pour la deuxième année consécutive, le titre de meilleur buteur du championnat espagnol. Ce duel entre ces deux goleadors promet d’être passionnant tout au long de la saison.

Arrive un troisième larron

Si la bataille est déclarée entre Karim Benzema et Robert Lewandowski, un nouvel attaquant devrait s’immiscer dans ce duel. En effet, un autre serial buteur vient de rejoindre la Liga, en la personne d’Edinson Cavani. L’attaquant Uruguayen a rejoint ce lundi le FC Valence pour les deux prochaines années. Et même si l’ancien de Manchester United n’a plus ses jambes de 20 ans, il pourrait très bien se révéler être un prétendant sérieux pour le titre de pichichi à la fin de la saison. Robert Lewandowski et Karim Benzema sont prévenus.