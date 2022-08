Liga: l’Atletico se relance contre Valence grâce à Antoine Griezmann

L’Ateltico de Madrid s’est imposé sur la pelouse de Valence (0-1) ce lundi soir, à l’occasion de la clôture de la troisième journée de Liga. Antoine Griezmann a inscrit l’unique but de la rencontre.

L’Atletico Madrid retrouve des couleurs. Après leur défaite surprise à domicile contre Villarreal (0-2) le weekend dernier, les Colchoneros se déplaçaient au Mestalla ce lundi soir, en clôture de la troisième journée de Liga, pour affronter Valence. Une rencontre difficile qui s’est soldée par la victoire des hommes de Diego Simeone sur la plus petite des marges (0-1).

Ce sont pourtant les locaux qui se montraient dangereux en premier dans cette partie, mais le but de Musah, d’un missile des 30 mètres, a été refusé à cause d’une faute de Diakhaby en amont de l’action (25è). La VAR va même intervenir une deuxième fois dans la première mi-temps de ce match, pour annuler cette fois-ci l’expulsion de Correia, qui avait reçu un rouge direct pour avoir retenu Morata qui partait au but. A la pause, le score était toujours nul et vierge.

Au retour des vestiaires, les deux équipes essayaient de se montrer prudentes pour ne pas se faire surprendre et la rencontre diminuait en intensité. Il a fallu attendre l’heure de jeu et l’entrée de Griezmann pour enfin assister au premier but de la partie. Le Français, tout juste rentré à la place de Kondogbia (64e), a marqué sur son premier ballon du match (0-1, 66è). Le score ne bougera plus avant la fin de la rencontre. L’Atletico se rattrape parfaitement après son faux pas contre Villarreal et remonte la 6è place du classement du championnat espagnol.

Dans l’autre rencontre de la soirée, l’Athletic Bilbao est allé corriger Cadiz sur sa pelouse (0-4). Inaki Williams ouvrait le score pour les siens à la 24è, avant de rater un penalty un peu après la demi-heure de jeu (35è). En seconde période, le doublé de Guruzeta (56è, 90+3è) et le but de Berenguer (78è) parachevaient le succès des Andalous. Au classement, Bilbao est 5è avec 7 points, tandis que Cadiz est lanterne rouge avec zéro points après trois journées.