Liga: avec Rodri, le groupe du Barça face à l’Athletic Bilbao

Après son large succès contre Elche (5-0), le FC Barcelone retrouve la Liga ce jeudi soir avec la réception de l’Athletic Club au Camp Nou. Hansi Flick pourra notamment compter sur Rodri, qui pourrait faire ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs, ainsi que sur Alejandro Baldé, de retour dans le groupe.

Après une entrée en matière spectaculaire face à Elche (5-0), le FC Barcelone poursuit sa campagne de Liga ce jeudi avec la réception de l’Athletic Club au Camp Nou. Cette rencontre correspond à la première journée du championnat, initialement reportée. Les hommes d’Hansi Flick auront l’occasion de confirmer leur excellent départ face à une équipe basque réputée pour son intensité et son organisation. Pour cette affiche, le technicien allemand pourra compter sur un renfort particulièrement attendu.

Rodri figure pour la première fois dans le groupe catalan depuis son arrivée au Barça. Le milieu espagnol, recrue phare de l’été, devrait toutefois débuter la rencontre sur le banc. Son entrée en jeu pourrait néanmoins constituer l’un des principaux événements de la soirée. Autre nouveauté, Alejandro Baldé fait également son retour dans le groupe. Le latéral gauche avait été écarté pour la rencontre contre Elche, alors que son départ du club semblait un temps envisagé avant que l’opération ne tombe à l’eau.

Le groupe du Barça:

🚨 OFFICIEL ! LE GROUPE DU BARÇA FACE À BILBAO ! 💙❤️



Premier match de Liga à domicile cette saison. 🏡



✅🇪🇸 Rodri

✅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Gordon

✅🇩🇪 Adeyemi

✅🇪🇬 Abdelkarim pic.twitter.com/NxxosRkUsU — BeFootball (@_BeFootball) August 27, 2026







