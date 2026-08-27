Manchester City : Ayyoub Bouaddi disponible pour le déplacement à Crystal Palace

Ayyoub Bouaddi est disponible pour le déplacement de Manchester City à Crystal Palace vendredi 28 août, a indiqué Enzo Maresca, au lendemain de l’arrivée du milieu marocain en provenance de Lille.

La rencontre de la 2e journée de Premier League doit débuter à 20:00 au Royaume-Uni. Maresca a précisé que le joueur était physiquement prêt après avoir continué à s’entraîner avec son ancien club.

Bouaddi, 18 ans, a signé le mercredi 26 août un contrat de cinq ans avec Manchester City, qui le lie au club jusqu’en 2031. Son recrutement intervient alors que l’équipe entame son début de saison en championnat.

L’entraîneur de City a dit vouloir accompagner progressivement le jeune milieu, tout en estimant qu’il pouvait déjà entrer dans le groupe pour ce déplacement à Londres.

Maresca a également indiqué que Jérémy Doku était forfait pour ce match et qu’une décision restait à prendre pour Matheus Nunes, qui n’était pas encore à 100 % à la veille de la rencontre.