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FC Barcelone : Dominik Livakovic signe jusqu’en 2030, son rôle reste à préciser

Dominik Livakovic a signé avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2030, au terme d’un dossier bouclé après la visite médicale du gardien croate. Au 27 août 2026, le club n’avait toutefois pas clarifié publiquement la place immédiate du joueur dans son effectif pour la saison 2026-2027.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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FC Barcelone : Dominik Livakovic signe jusqu’en 2030, son rôle reste à préciser
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Cette incertitude tient à la composition actuelle du secteur des gardiens. La page officielle de l’effectif du FC Barcelone listait encore Joan García et Wojciech Szczesny parmi les portiers de l’équipe première à cette date.

Dans l’immédiat, l’arrivée de Livakovic ne permet donc pas encore d’établir une hiérarchie définitive. La question d’un maintien dans le groupe professionnel ou d’un prêt durant l’exercice 2026-2027 restait ouverte publiquement.

La Vanguardia a par ailleurs rapporté un montant d’environ 4 millions d’euros pour l’opération, dont 2 millions fixes et 2 millions variables.

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