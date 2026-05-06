Libreville – Cité de la démocratie: Boni Yayi salue l’initiative du président Oligui N’guéma

À l’invitation du président gabonais Brice Clotaire Oligui N’guéma, l’ancien chef d’État béninois Thomas Boni Yayi a pris part, dimanche 3 mai 2026, à l’inauguration de la Cité internationale de la démocratie à Libreville.

L’événement, placé sous le signe du dialogue et de la refondation institutionnelle, a réuni plusieurs dirigeants africains. Pour Boni Yayi, cette inauguration marque une étape majeure dans la vie politique du Gabon et du continent.

« Les filles et les fils gabonais sont unis. Désormais, on attend une nouvelle vision qui nous conduise à la démocratie, à la meilleure gouvernance des affaires du Gabon, à la concertation, au dialogue politique, à une gouvernance économique et sociale, et naturellement à la légitimité internationale du pays », a-t-il déclaré à la presse à l’issue de son audience avec le président Oligui N’guéma selon des propos rapportés par l’Investigateur.

Cette initiative intervient dans un contexte de transition démocratique au Gabon. Arrivé au pouvoir le 30 août 2023 à la suite d’un coup d’État militaire contre le régime d’Ali Bongo, Brice Oligui N’guéma, âgé de 51 ans, a dirigé le pays pendant plusieurs mois avant d’organiser en 2024 des élections qu’il a remportées avec 90,35 % des voix.

Depuis, il s’est engagé à lutter contre la corruption, le népotisme et la mauvaise gouvernance, des fléaux qui ont longtemps miné la vie publique gabonaise.

Pour Boni Yayi, la création de cette cité symbolise une volonté de rupture et de renaissance démocratique. Elle incarne, selon lui, un espace de réflexion et de dialogue pour consolider les institutions et promouvoir une gouvernance fondée sur la transparence et la concertation.

En participant à cette cérémonie, l’ancien président béninois a réaffirmé son attachement aux valeurs démocratiques et à la coopération africaine, dans un moment charnière pour le Gabon et pour l’avenir politique du continent.