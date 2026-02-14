Leverkusen s’impose en J22 de Bundesliga grâce à un but de Tapsoba

À l’occasion de la 22e journée de Bundesliga, l’arrière burkinabé Edmond Tapsoba, 27 ans, a été l’un des acteurs majeurs du récital offensif du Bayer Leverkusen contre le FC St. Pauli. Déjà dominateurs dans le jeu, les coéquipiers du défenseur ont vu ce dernier apporter sa pierre à l’édifice peu après l’heure de jeu.

À la 52e minute, sur une passe arrêtée tirée par Aleix García, Tapsoba s’est retrouvé au bon endroit au bon moment. Il a remporté son duel aérien dans la surface et placé une tête puissante qui n’a laissé aucune chance au portier adverse, inscrivant ainsi le troisième but de son équipe.

Cette réalisation a creusé l’écart pour Leverkusen, portant le score à 3-0 et confortant la domination de la formation rhénane dans cette rencontre toujours en cours. Le geste met en lumière la valeur ajoutée du joueur sur les phases statiques, où sa taille et son timing font souvent la différence.

Au-delà de son rôle défensif, Tapsoba confirme qu’il sait peser offensivement lorsque le besoin s’en fait sentir. Sa capacité à se projeter sur les coups de pied arrêtés et à transformer ces occasions en buts renforce son profil complet, utile tant pour neutraliser les attaques adverses que pour participer à la finition.

Cette prestation illustre la polyvalence du international burkinabé, qui, match après match, s’affirme comme une pièce maîtresse du dispositif de Leverkusen, capable d’impacter la partie à la fois défensivement et offensivement.