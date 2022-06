« les rappeurs manquent du respect au coupé décalé »: Ramzy en colère après la sortie de Didi B

La récente sortie médiatique de Didi continue de susciter des réactions sur la toile. Après l’influenceur Juste Crepin, c’est le tour de l’artiste Ramzy de dire ses quatre vérités au leader du groupe Kiff No Beat qui a récemment fait une révélation sur le regretté roi du coupé-décalé Arafat.

En pleine promotion de son nouvel album « Mojo trône 2 history », Didi B a été reçu récemment sur l’émission Faha Faha de la chaîne Ivoire Music Tv. Lors de son passage, le Rappeur Ivoirien est revenu sur la discorde entre le groupe Kiff no beat et feu Arafat Dj il y a plus de deux ans.

Interrogé sur les dessous de cette guerre qui a failli dégénéré à l’époque, le leader du groupe Kiff No Beat a profité pour expliquer la raison qui les avait poussé à révéler que l’un de leurs compagnons a eu une relation amoureuse avec Carmen Sama, bien avant que cette dernière ne rencontre Dj Arafat.

« Arafat a dit quoi d’abord et puis nous, on a dit ça? C’est lui qui nous a attaqués le premier. Il a commencé à dire qu’il est sorti avec la femme qu’un d’entre nous venait de marier, est-ce que ça c’est normal ? Est-ce que ça se dit ? C’était vrai mais est-ce que c’est normal? Parce qu’on est parti dans un événement de Molare, parce qu’on n’a pas été de son côté, il est devenu automatiquement notre ennemi…Dans affaire de femmes, il n’y a plus grand frère. Quelqu’un que tu viens de marier, quelqu’un va crier là-bas sur internet que je suis sorti avec elle … Toi-même là , vieux môgô (grand frère), on a chicoté chez toi aussi », a indiqué Didi B.

Très vite, cette déclaration de Didi B a provoqué la colère des fans de Dj Arafat au point où ces derniers ont commencé par menacer l’auteur de l’album « Mojo trône 2 history ». Alors que les réactions continuent d’aller dans tous les sens, l’artiste coupé décalé Ramzy le Danhéré est également sorti de son silence pour dire ses quatre vérités aux rappeurs Ivoiriens.

Ramzy en colère contre les rappeurs Ivoiriens

« Aujourd’hui à cause du succès, les rappeurs ivoiriens manquent de respect au coupé décalé. Cette musique qui les a bercé et qui les a inspiré. Quand ils commençaient, ils faisaient du rap sur du coupé décalé pour que leur musique passe facilement. Quand nous sommes arrivés notre musique a fatigué le zouglou pendant un moment mais jamais un artiste coupé décalé n’a manqué de respect ou mal parlé du zouglou car nous respectons nos aînés. Mais ces enfants n’ont aucune notion de cela. Je vois leurs sorties dans les médias et je suis très mécontent. Molare je te prends à témoin », a écrit l’artiste coupé-décalé sur ses réseaux sociaux.