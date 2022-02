« Les prix ont commencé par baisser », Wilfried Houngbédji sur la cherté de la vie

Le 18 Février dernier, la confédération des syndicats autonomes du Bénin soutenue par six autres organisations syndicales a organisé à la bourse du travail à Cotonou, un géant meeting de protestation contre la cherté de la vie. En réponse à leur appel, le porte parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji a affirmé que les prix ont commencé par baisser.

Les prix des produits de grandes consommations sont déjà en mode baissière. C’est la bonne nouvelle annoncée par le secrétaire générale adjoint et porte parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji en marge de son traditionnel point de presse de compte rendu du conseil des ministres du mercredi.

Répondant aux questions des journalistes, le porte parole du gouvernement a rassuré les responsables syndicaux qui promettent durcir le ton sur la cherté de la vie, que les prix ont commencé par baisser.

« Le gouvernement a été actif pour interdire les sorties incontrôlées des produits vivriers et plus récemment pour aller jusqu’à imposé des prélèvements sur les cordons routiers pour les voisins de notre pays« , a précisé le porte parole

A l’endroit des responsables syndicaux qui, lors de leur meeting de protestation contre la cherté de la vie du 18 Février dernier, ont fait des exigences, Léandre Wilfried Houngbédji estime qu’ils sont dans leur rôle tout comme le gouvernement d’ailleurs qui réfléchit à des mesures afin de maîtriser les coûts.

Les prix avancés par les responsables syndicaux…

La situation des travailleurs est préoccupante selon le secrétaire général de la confédération des syndicats autonomes du Bénin (CGTB), Anselme Amoussou qui, à l’aide de chiffre a présenté la situation au gouvernement lors du meeting de la Bourse du Travail. A l’en croire, la mesure de petits poissons au marché est passée en deux ans à 15 000F. L’huile importée est passée de 500F/L à 1200F sur la même période. Les produits vivriers n’ont pas échappés à la flambée des coûts. Ainsi, le gari est cédé aujourd’hui à 300 F après avoir atteint 500F en 2021.

Même chose au niveau du maïs, l’un des produits les plus consommés par les béninois. Le prix du kilogramme de ce produit selon le responsable syndical, est passé de 175 francs cfa en 2016 à 296 francs en 2021. La tomate est passée de 262F à 541F soit 107% d’augmentation. Le kg d’oignon frais rond est à 639F soit une augmentation de 26%.

Le litre de pétrole lampant a connu une hausse de 64% tandis que l’essence kpayo a varié de +67%. Le gaz domestique de 6 Kg et de 12,5 Kg ont connu des hausses de prix respectives de 31% et 28%. En dehors des produits alimentaires, les matériaux de construction ont également connu une augmentation. Ainsi, la tonne de Ciment est passée de 67500 francs à 78 000 francs par endroits. La tonne de fer à béton (barre de 8) est passée respectivement de 492 500 francs à 662 500 francs soit une augmentation de plus de 170 000FCFA…

L’implication de cette flambée de prix, indiquent les organisations syndicales, c’est l’augmentation du taux de pauvreté. Ainsi, sur cent béninois que vous prenez aujourd’hui, plus de 45 doivent essayer de vivre avec moins de 600 francs cfa par jour qui est le seuil de pauvreté.