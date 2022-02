Bénin – Cherté de la vie: la Csa obtient du soutien pour son meeting de protestation

Face à la dégradation des conditions de vie des travailleurs du faite de la cherté de la vie, Anselme Amoussou et la confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin) annoncent un mouvement d’humeur le 18 Février prochain. La Csa ne sera pas seule dans ce mouvement, elle a obtenu le soutien de 5 autres organisations syndicales.

La confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) ne sera pas seule le 18 février prochain à la bourse du travail où un géant meeting est annoncé contre la cherté de la vie.

Cette organisation syndicale a obtenu le soutien de cinq centrales et confédérations syndicales qui entendent soutenir le mouvement pour plus d’échos. Il s’agit de la Cosi-Bénin de Noël Chadaré, de l’UNSTB de Apollinaire Aféwé, de la CSPIB de Clarisse Gnanhoui, de la CSUB de Christophe Houéssinon, et de la CGTB de Moudachirou Bachabi.

Pour Noël Chadaré de la Cosi-Bénin, cette activité permettra de montrer que le syndicat existe toujours pour l’intérêt des travailleurs. « Le syndicat ne peut pas continuer de constater que les pouvoirs d’achat des travailleurs baissent considérablement et ne pas agir« , a indiqué le syndicaliste.

Au cours de ce géant meeting du 18 Février, plusieurs sujets seront abordés par les responsables syndicaux. Il s’agit bien évidemment des sujets relatifs à l’augmentation des prix dans plusieurs secteurs, la question du SMIG, la lenteur de la procédure de revalorisation des salaires, l’augmentation des impôts.