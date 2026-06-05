Bénin : le gouvernement lance une offensive contre la substance psychotrope « Atinkinkouin »
Face à la montée de la consommation du « Atinkinkouin », une substance psychotrope qui fait des ravages chez de nombreux jeunes et conducteurs de taxi-motos, le gouvernement béninois annonce une vaste opération de lutte contre le trafic et l’usage de ces produits.
Le gouvernement béninois passe à l’offensive contre le phénomène « Atinkinkouin », un terme populaire utilisé pour désigner des substances psychotropes, notamment certaines formes de tramadol consommées de façon détournée.
Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 5 juin 2026 à Cotonou, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a annoncé le lancement d’une action renforcée pour lutter contre la circulation et la consommation de ces produits qui affectent particulièrement les jeunes et les conducteurs de taxi-motos, communément appelés zémidjans.
« Nous avons déclenché une lutte implacable », a déclaré le ministre. Selon lui, les autorités ont mis en place un dispositif impliquant plusieurs structures de l’État pour combattre le phénomène à la source.
« Un comité multisectoriel avec la police, la douane et des acteurs du secteur pharmaceutique travaille pour éliminer le trafic des médicaments », a-t-il précisé.
Le ministre a également tenu à rassurer la population sur les mesures de contrôle appliquées dans les pharmacies autorisées. « C’est un médicament sous contrôle et encadré », a-t-il affirmé, rappelant que l’achat du tramadol dans les officines publiques est soumis à la présentation d’une ordonnance médicale.
Par ailleurs, à travers cette opération, le gouvernement entend freiner la prolifération de ces substances dont les effets sur la santé et la sécurité publique suscitent de plus en plus d’inquiétudes.
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