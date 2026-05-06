Benin Web TV
LIVE

Abomey-Calavi: un jeune ouvrier condamné à un an de prison pour vol sur un chantier

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, le 15 avril 2026, un jeune ouvrier à douze mois de prison ferme pour vol.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
759vues
Abomey-Calavi: un jeune ouvrier condamné à un an de prison pour vol sur un chantier
Publicité
1 min de lecture
Google News

Selon les informations rapportées par 24 Heures au Bénin, le prévenu, employé sur un chantier, était accusé d’avoir dérobé un sac contenant 400 000 francs CFA avant de prendre la fuite.

Alertées, les forces de l’ordre ont ouvert une enquête qui a conduit à son arrestation dans la commune de Zè, dans le département de l’Atlantique. Lors de son audition, le mis en cause a nié les faits, mais une fouille corporelle a permis de découvrir sur lui 35 000 francs CFA dissimulés, renforçant les soupçons à son encontre.

À l’audience, le ministère public a requis une peine de douze mois d’emprisonnement ferme, requête suivie par le juge. La victime, constituée partie civile, a réclamé le remboursement du montant restant, soit 365 000 francs CFA.

Dans son verdict, le tribunal a également condamné le prévenu à verser une amende de 100 000 francs CFA, ainsi que 365 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts.

Articles liés

Bénin: la Police républicaine intensifie la traque contre QNET et les réseaux d’escroquerieBénin: la Police républicaine intensifie la traque contre QNET et les réseaux d’escroquerieBénin – Serment devant le Sénat: la Cour tranche sur la forme, mais le débat de fond reste ouvertBénin – Serment devant le Sénat: la Cour tranche sur la forme, mais le débat de fond reste ouvertBénin: la Céna reconditionne le matériel électoral pour optimiser les ressources publiquesBénin: la Céna reconditionne le matériel électoral pour optimiser les ressources publiquesBénin: un décès dans un accident mortel à N’DaliBénin: un décès dans un accident mortel à N’Dali
Merci pour votre lecture — publicité