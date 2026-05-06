Abomey-Calavi: un jeune ouvrier condamné à un an de prison pour vol sur un chantier

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, le 15 avril 2026, un jeune ouvrier à douze mois de prison ferme pour vol.

Selon les informations rapportées par 24 Heures au Bénin, le prévenu, employé sur un chantier, était accusé d’avoir dérobé un sac contenant 400 000 francs CFA avant de prendre la fuite.

Alertées, les forces de l’ordre ont ouvert une enquête qui a conduit à son arrestation dans la commune de Zè, dans le département de l’Atlantique. Lors de son audition, le mis en cause a nié les faits, mais une fouille corporelle a permis de découvrir sur lui 35 000 francs CFA dissimulés, renforçant les soupçons à son encontre.

À l’audience, le ministère public a requis une peine de douze mois d’emprisonnement ferme, requête suivie par le juge. La victime, constituée partie civile, a réclamé le remboursement du montant restant, soit 365 000 francs CFA.

Dans son verdict, le tribunal a également condamné le prévenu à verser une amende de 100 000 francs CFA, ainsi que 365 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts.