Bénin : un délai supplémentaire de trois mois accordé aux associations pour se conformer à la loi

Au Bénin, les associations et fondations disposent désormais d’un délai supplémentaire de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi. Cette décision, annoncée par Alassane Seidou, vise à tenir compte des difficultés rencontrées par plusieurs promoteurs dans la régularisation de leurs dossiers.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou, a annoncé, à travers un communiqué radio-télévisé en date du 04 mai 2026, une prorogation du délai accordé aux associations, regroupements d’associations et fondations pour régulariser leur situation juridique.

Selon le communiqué, « le délai de neuf (09) mois accordé aux promoteurs d’associations (…) est arrivé à expiration le 03 mai 2026 ». Ce délai, initialement fixé dans le cadre de la loi 2025-19 du 22 juillet 2025, visait à permettre aux organisations de se conformer aux nouvelles exigences légales, sous peine de dissolution.

Toutefois, le ministère reconnaît que plusieurs promoteurs rencontrent encore des difficultés. En effet, « certains promoteurs rencontrent des difficultés d’ordre technique, administratif et logistique qui ralentissent la finalisation de leurs dossiers ».

Face à cette situation, le gouvernement a décidé d’accorder une nouvelle chance aux structures concernées. Ainsi, « le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique accorde un délai complémentaire de trois (03) mois » afin de leur permettre d’achever les démarches nécessaires.

Durant cette période, les organisations pourront continuer à bénéficier de l’accompagnement des services compétents pour finaliser leur mise en conformité.

Le ministre invite donc « instamment les promoteurs des organisations nationales et étrangères concernées à prendre les dispositions pour se conformer aux textes ».