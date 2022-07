« Les danseurs méritent qu’on leur pardonne »: le rappeur Sahi Sahi à Bamba Ami Sarah

Les réactions continuent d’affluer au sujet du scandale créé par les danseurs de la chanteuse Bamba Ami Sarah sur la scène de Wozo Vacance. Alors que la chanteuse a décidé de sanctionner ces derniers, le rappeur Sahi Sahi vient de lui adresser un plaidoyer.

Invitée sur scène le mercredi 27 juillet dernier dans le cadre du premier numéro de l’émission Wozo Vacances diffusée sur la RTI 1,la prestation de la chanteuse Bamba Ami Sarah fait depuis quelques jours l’objet d’une grande polémique sur la toile. Pour cause, deux de ses danseurs se sont embrassés sur la bouche sous le regard du public composé de milliers d’enfants .

Diffusée sur les réseaux sociaux, la séquence de la vidéo a fait l’effet d’un séisme pailleté sur la toile. Face à la polémique, la chanteuse est sortie de son silence pour exprimer toute son amertume vis-à-vis de ce sandale.

« J’ai été surprise, comme vous, de voir ce qui s’est produit sur le podium de l’émission ‘Wozo vacances’, pendant ma prestation. Cela ne s’est jamais produit à une seule de nos répétitions. Je présente mes excuses, tout d’abord à la RTI, et à tous ceux qui ont été choqués. », a-t-elle écrit sur sa page avant d’annoncer qu’elle a pris la décision de mettre fin à sa collaboration avec les deux chanteurs, et ce, malgré leur demande de pardon publique.

Une décision face à laquelle, le rappeur Sahi Sahi le boss vient de réagir. En effet, le rappeur a demandé à l’épouse de Souleymane Kamagaté dit l’Homme Saga de revoir sa décision, celle de mettre fin à sa collaboration avec les deux jeunes hommes.

« Je m’adresse maintenant à maman Ami, si tu mets fin à la collaboration avec eux, ou vont-ils gagner du travail ? Dans pays où on cherche travail ont gagne pas là. maman pardon il faut leur dire de ne plus reprendre cette grave erreur et continuer votre collaboration ooh », a-t-il indiqué.

Et d’ajouter: « La parole de Dieu nous demande de pardonner aux autres afin que lui Dieu même puisse nous pardonner ; je ne cherche pas à justifier leurs erreurs mais je pense tout de même qu’ils méritent qu’on leur pardonne. » a martelé le rappeur Sahi Sahi le boss sur ses réseaux sociaux.