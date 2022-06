« L’erreur est humaine… »: Josey réagit enfin à la polémique sur sa relation avec Serey Die

Murée dans un silence total depuis la sortie médiatique du père de ses enfants le footballeur Serey Die, Josey a finalement brisé le silence. Dans un message sur sa page Facebook, la chanteuse a demandé amende honorable à ses fans, ses compatriotes et à sa communauté.

C’est la nouvelle affaire qui fait le chou gras des réseaux sociaux depuis quelques jours. Invité sur le plateau de l’émission « Confessionnal » diffusée sur Life TV le vendredi dernier, l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire a finalement avoué être le père du deuxième enfant de la chanteuse Josey.

Mieux, l’international Ivoirien a révélé s’être séparé également de son épouse Aline, la mère de ses cinq enfants pour aller vivre désormais en concubinage avec Josey. « C’est le moment de m’ouvrir une bonne fois pour toute. J’aimerais dire devant la caméra, avec Aline, nous sommes mariés légalement, mais nous sommes physiquement séparés depuis un bon moment (…) « , a-t-il avoué.

Très vite, ces révélations du footballeur on suscité une vague d’indignation sur la toile. Accusée d’avoir détruit le foyer d’Aline, Josey est vivement critiquée à travers les commentaires sur la toile. Face à cette grosse polémique, la chanteuse très discrète sur sa vie privée a finalement réagi dans la soirée de lundi 27 juin.

La réaction tant attendue de Josey

« À Mes fans, À Ma nation, À Ma communauté, L’erreur est humaine et le pardon divin. Depuis quelques jours, vous êtes nombreux à réagir à une série d’informations mais également de spéculations impliquant, malheureusement, ma vie privée. Je suis une artiste qui devrait faire l’actualité, par la qualité de sa carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. La vérité est que j’ai suivi mon cœur. Je ne suis qu’un être humain ».

Par la suite, l’auteure du titre Diplôme a non seulement présenté ses excuses à tous les Ivoiriens, à ses fans mais surtot également à Aline, l’ex femme de Serey Die.

« Je présente mes sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que mes attitudes ont blessé et choqué. Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse ainsi qu’à tous les chrétiens. Je continue d’apprendre de la vie, et je prie qu’Aline trouve un jour la force de me pardonner. J’espère pouvoir prendre appui sur vous, pour m’aider à avancer. Avec l’aide de Dieu, je tâcherai, à nouveau, de mériter votre confiance », a écrit la chanteuse sur sa page Facebook.