Léon, fils de Patrick Bruel, demande aux Français de soutenir son single en streaming

Léon Hesby, 20 ans et fils du chanteur Patrick Bruel, accélère sa carrière musicale cet été en multipliant les scènes et en sollicitant publiquement le soutien des internautes pour booster les écoutes de son nouveau single Rooftop Of Your House , déjà écouté par environ 15 549 personnes en streaming et pour lequel il espère atteindre les 20 000 streams via un appel posté sur son compte Instagram.

Le jeune artiste s’est produit le 21 juin, journée de la Fête de la musique, dans la cour du Théâtre Raymond Kabbaz au sein du Lycée français de Beverly Hills, à Los Angeles, devant une audience de Français expatriés. Au cours de ce concert, il a interprété plusieurs titres, dont une chanson dédiée à son frère Oscar.

Quelques jours plus tard, le 26 juin, Léon Hesby a assuré la première partie de Marine, la gagnante de la « Star Academy », sur la scène du Festival des Sables-d’Olonne. Sur son compte Instagram, le chanteur a partagé son émotion après ces prestations en écrivant : « Merci pour ce moment incroyable !! »

Une actualité musicale liée au contexte familial

Le lancement et la promotion de la carrière de Léon interviennent alors que son père, Patrick Bruel, traverse une période médiatique tendue. Le chanteur et comédien a publié son dernier message sur Instagram le 17 mai en réaction à une plainte déposée par l’animatrice Flavie Flament, qui l’accuse de l’avoir droguée avant d’abuser d’elle en 1991, dans un appartement parisien. Patrick Bruel nie ces faits.

Par ailleurs, le dossier médiatique s’est élargi : à ce stade, environ une quarantaine de femmes ont adressé des accusations de viols, de tentatives de viols ou d’agressions sexuelles à l’encontre de l’artiste, selon les éléments publiés. Face à cette situation, Patrick Bruel s’est mis en retrait : il s’est évincé de la troupe des Enfoirés, certaines représentations de sa pièce de théâtre Deuxième partie au théâtre Édouard VII à Paris ont été annulées, tout comme des présences prévues dans des festivals d’été et des concerts de sa tournée Alors regarde 35.

Ces événements touchent l’entourage familial, notamment son ex-compagne Amanda Sthers et leurs deux enfants, Oscar et Léon. Le plus jeune, engagé dans la musique, a déjà publié plusieurs titres par le passé, dont 1 2 3, et vient de sortir Rooftop Of Your House au début de l’été.

Sur les réseaux sociaux, Léon a relayé les chiffres de ses écoutes et demandé à ses abonnés un « petit coup de pouce » pour atteindre un nouvel objectif de streaming fixé à 20 000 écoutes, indiquant vouloir accroître la visibilité de son morceau auprès du public.