Lens: le groupe de Franck Haise face au PSG

L’entraineur du Racing Club de Lens, Franck Haise, a communiqué ce vendredi sa liste des joueurs retenus pour le déplacement sur la pelouse du PSG, samedi, à l’occasion de la 3è journée de Ligue 1.

En difficulté en ce début de saison avec deux sorties sans victoires, battu par Brest (2-3) et tenu en échec par Rennes (1-1), le Racing Club de Lens va tenter de se relancer ce samedi, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. Les Lensois se déplacent au Parc des Princes pour y défier le PSG.

Une mission pas gagnée d’avance pour les Sang et Or qui vont croiser les crampons avec les champions de France en titre. Mais l’espoir est permis, surtout contre une équipe parisienne qui reste sur deux nuls en championnat, face à Lorient (0-0) et contre Toulouse (1-1).

Pour cette rencontre, l’entraineur lensois, Franck Haise, a convoqué l’ensemble de ses meilleurs hommes. La nouvelle recrue offensive, Elye Wahi, officialisé dimanche dernier, fait aussi partie du groupe. Tout l’inverse de Jimmy Cabot et Wuilker Fariñez sont eux toujours à l’infirmerie tandis que Neil El Aynaoui est suspendu.

Le groupe de Lens pour affronter le PSG

Gardiens : Leca, Samba

Défenseurs : Machado, Danso, Medina, Haïdara, Gradit, Khusanov, Le Cardinal, Frankowski

Milieux : Spierings, Abdul Samed, Pereira Da Costa, Diouf, Fulgini, Thomasson

Attaquants : Sotoca, Wahi, Guilavogui, Sishuba

