L’énergie solaire en Afrique a bondi de 54 % en 2025 selon le Global Solar Council

Selon un rapport publié par le Global Solar Council, les installations solaires sur le continent africain ont enregistré une hausse de 54 % en 2025. Le document, émanant de l’organisation qui regroupe des professionnels du solaire à l’échelle mondiale, porte sur l’évolution des mises en service d’équipements photovoltaïques durant l’année.

Ce niveau de croissance constitue, toujours d’après le rapport, le déploiement annuel le plus important jamais constaté en Afrique. Les chiffres présentés par le Global Solar Council situent ainsi 2025 comme une année de référence pour l’expansion des capacités solaires sur le continent.

Le rapport signale également un changement dans la répartition géographique des projets : le développement solaire ne se cantonne plus à quelques États précurseurs. Les installations se multiplient désormais dans toutes les régions d’Afrique, selon les informations recueillies par l’organisation.