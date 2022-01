Législatives 2023: le MPL pour l’exclusion de la vieille classe politique qui se succède de saison en saison

Les législatives de 2023 constituent donc pour le parti de Expérience Tébé, un premier test de popularité et d’encrage nationale. Jeune parti politique, l’un des derniers nés du microcosme politique béninois, le MPL avait été ressenti à sa naissance comme une menace et est suivi de près par la police républicaine.

Les vrais problèmes, poursuit-il, c’est notre quotidien aujourd’hui qui est devenu complètement difficile. Pour changer la donne, il souhaite que seules des voix neutres puissent être envoyées à l’assemblée nationale et non des « gens qui sont entachés par des scandales où qui ont des liens incestueux avec les gouvernants. Des gens qui ne peuvent pas dire la vérité à cause de leur passé« .

Il est donc souhaitable précise-t-il que des jeunes capables se retrouvent en 2023 au parlement pour représenter valablement le peuple et cette couche de la société que sont les jeunes et dont les préoccupations ne sont pas souvent pris en compte par les aînés.

Pour soutenir sa position, Expérience Tébé se réfère à la septième législature. Selon lui, si l’on considère cette législature-là, se sont les jeunes qui ont été le plus à la hauteur des tâches les plus méritants.

A un peu plus d’un an des élections législatives de 2023 , les partis politiques se mobilisent pour le renouvellement du parlement. Lors d’une récente rencontre qu’il a eu avec les « jeunes leaders » de Porto Novo, Expérience Tébé, président du mouvement populaire de libération (MPL) les a invité à barrer la voie à la vielle classe politique qui se renouvelle sans cesse au parlement.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.