Législatives 2023 au Bénin: « le seul souhait du gouvernement », c’est d’avoir des élections inclusives

Expérience Tébè reste confiant et estime que le gouvernement ne devrait plus s’aventurer sur le chemin de l’exclusion. Il invite les gouvernants et toutes les structures impliquées dans le processus électoral à faire en sorte qu’il n’y ait pas de schéma d’exclusion. « Ceux qui sont là ont tout intérêt à faire en sorte que les droits de tout le monde soient préservés, surtout nous au niveau de l’opposition », a-t-il martelé

Le gouvernement veut des élections inclusives, mais tout dépendra des partis actifs sur la scène politique. « Dans tous les cas, le gouvernement jouera sa partition en mettant en place dans les délais ce qu’il faut. Après, il appartiendra à chaque parti de s’engager ou non dans la compétition en fonction des projections et appréciations qu’il fait de ses moyens ou de sa cote de popularité sur le terrain », a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji.

Le gouvernement n’a qu’un seul souhait, c’est que ces législatives du 08 janvier 2023 voient la participation de tous les partis politiques qui remplissent les conditions afin que ce soit une belle fête de la démocratie, et que certaines critiques qui ont pu être adressées à tort à notre pays ou de façon exagérée n’aient plus leur raison d’être au lendemain du 08 janvier 2023.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.