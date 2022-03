Bénin – LEI: les personnes concernées par la collecte d’informations complémentaires

Selon le mandataire délégué de l’agence nationale d’identification des personnes, Cyrille Gougbédji, au cours d’un point de presse qu’il, a animé ce mercredi 16 Mars au siège de l’institution, l’opération d’affichage de liste de résidus et collecte d’informations complémentaires concerne « les citoyens béninois ayant déjà l’âge de voter ou pouvant avoir l’âge de voter au 8 janvier 2023 et qui ont fait le RAVIP alors que par le passé, ils n’ont pas participé au processus électoral, ils n’ont pas fait la LEPI, ils n’ont pas eu de cartes LEPI, ils n’ ont jamais voté mais eux ,ils ont quand même fait le RAVIP « .

