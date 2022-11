Législatives 2023 au Bénin: campagne précoce et discours haineux, la Haac met en garde

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac) recadre les acteurs politiques en cette période de précampagne, en prélude aux législatives de janvier 2023. L’Institution déplore la violation de l’article 47 du Code électoral et de l’article 4 de sa loi organique.

La Haac met en garde contre la campagne précoce et les discours haineux à quelques semaines des élections législatives de janvier 2023. Dans un communiqué publié mardi 22 novembre 2022, l’Institution de régulation a fait savoir que les individus auteurs de ces agissements, « violent les dispositions de l’article 47 du Code électoral qui dispose que nul ne peut battre campagne en dehors de la période de campagne ».

Selon la Haac, les messages véhiculés par « ces individus sont contraires aux dispositions de l’article 4 de la loi organique sur la Haac relatif au respect de la dignité de la personne humaine, à la sauvegarde de l’ordre public et à l’unité nationale ». En tant que garant de la liberté et de la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi, « la Haac invite les uns et les autres au respect scrupuleux des dispositions précises sous peine de s’exposer à des sanctions légales ».