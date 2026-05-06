Bénin: la Céna reconditionne le matériel électoral pour optimiser les ressources publiques

La Commission Électorale Nationale Autonome (Céna) a lancé une vaste opération de tri et de reconditionnement du matériel électoral utilisé lors des précédents scrutins. L’objectif : rationaliser la gestion des équipements et réduire les coûts liés à l’organisation des prochaines élections.

Parmi les matériels concernés figurent des lampes torches, encres à tampon, marqueurs indélébiles, cachets de vote, stylos, pots de colle, chasubles et rideaux d’isoloirs. Ces équipements, récupérés auprès des postes de vote par les coordonnateurs d’arrondissement et de zone, font actuellement l’objet d’un tri minutieux. Les agents de la Direction du matériel et des opérations, appuyés par des collaborateurs externes, procèdent à leur classement, sélection et conditionnement en lots distincts.

Les éléments jugés encore utilisables sont soigneusement stockés dans les entrepôts de la Céna pour servir lors de futurs scrutins. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie d’optimisation des ressources publiques, visant à limiter les dépenses électorales et à prolonger la durée de vie du matériel existant.

La Céna prévoit également de mettre certains équipements à disposition d’autres institutions publiques, sur demande, dans le cadre de son appui technique et logistique. Sont notamment concernées la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ou encore le ministère du Cadre de vie.

Au-delà de l’aspect organisationnel, cette initiative présente un double intérêt : réduire les coûts des prochaines échéances électorales et valoriser les ressources disponibles. Une approche saluée comme un modèle de gestion rationnelle et durable des biens publics.