Bénin: un décès dans un accident mortel à N’Dali

Un grave accident de la circulation est survenu tôt dans la matinée du mercredi 6 mai 2026, devant l’École primaire publique de Sirarou, dans la commune de N’Dali.

Selon les informations rapportées par Fraternité FM, un camion en provenance de Parakou circulait derrière un véhicule léger dans le même sens. Pour des causes qui restent à élucider, le conducteur du poids lourd aurait perdu la maîtrise de son engin et percuté violemment le véhicule qui le précédait, lequel a été projeté dans les caniveaux longeant la chaussée.

La situation s’est aggravée lorsque le camion, devenu incontrôlable, est entré en collision frontale avec un autre véhicule arrivant en sens inverse. Le choc, d’une rare violence, a entraîné un lourd bilan humain.

Le chauffeur du camion a perdu la vie, coincé dans sa cabine à la suite de l’impact. Le conducteur du véhicule venant en sens opposé a été grièvement blessé et évacué d’urgence vers une structure sanitaire pour y recevoir des soins appropriés.

Les services de secours et les forces de sécurité étaient toujours mobilisés sur les lieux afin de sécuriser la zone et de rétablir progressivement la circulation.

Une enquête devrait être ouverte pour déterminer avec précision les circonstances et les responsabilités liées à cet accident tragique, survenu à proximité immédiate d’un établissement scolaire.